Landesfinale Gymnastik 2017 der Rhythmischen Gymnastik in der Mittelschule Gersthofen

Gersthofen : Turnhalle Mittelschule |

Nach der erfolgreichen Durchführung der Bayerischen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik im April diesen Jahres ist nun der Breitensport an der Reihe: Am 11. November 2017 findet das Landesfinale Gymnastik Pflicht-Übungen 2017 von 9 Uhr bis 17 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule Gersthofen statt. Bereits im Vorfeld leistete das eigens für diesen Wettkampf ins Leben gerufene Organisationsteam um stellvertretende Abteilungsleiterin Agnes Wittmann ganze Arbeit und mobilisierte unter Anderem zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer sowie Kampfrichterinnen, die an diesem Tag für einen reibungslosen Ablauf sorgen werden. Die Teilnehmerinnen aus ganz Bayern, darunter auch Gymnastinnen aus Gersthofen werden ihre Übungen im Einzel-, Mannschafts- und Synchronwettkampf präsentieren. Der Eintritt ist frei.