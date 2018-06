Du willst Gersthofer Stadtmeister im Beach-Volleyball werden?

Gersthofen : Gerfriedswelle |

Nachdem am Mittwoch, 27.06.2018, um den Stadtmeister-Hallentitel gekämpft wurde, geht es mit dem Beach-Turnier auf dem Beachplatz in der Gerfriedswelle Gersthofen weiter.



Alle Strand- und Sandliebhaber können sich am Sonntag, 15.07.2018, ab 10:00 Uhr in der Gerfriedswelle Gersthofen beim Mixed-Turnier austoben und ihr Können unter Beweis stellen.



Ihr seid alle herzlich eingeladen. Auch Zuschauer sind jederzeit herzlich Willkommen. Mit viel Spaß und Gaudi wird auch hier um die drei Treppchenplätze gespielt und gekämpft. 



Anmeldungen nehmen wir gerne über volleyball-leitung@tsv-gersthofen.de entgegen. Kurzentschlossene dürfen natürlich auch gerne einfach vorbei kommen und mitmachen!