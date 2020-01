Infoabend: Patienten-, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht

Gersthofen : BRK Haus |

Wer entscheidet, wenn ich es nicht mehr kann?

Entscheidet diese Person so wie ich will?

Welche Entscheidungen kann ich vorher schon treffen?

Nicht nur ältere Personen stellen sich diese Fragen auch Jüngere machen sich solche Gedanken. Wie kann man aber dafür sorgen, dass in einem Ernstfall alles so gemacht wird, wie man will? Ein Thema an das viele nicht denken wollen, das aber leider oft viel zu schnell Realität und Ernst wird.

Bernhardine Oswald, Teamleiterin der Betreuungsstelle für Erwachsene im Landratsamt Augsburg, berät rund um das Thema Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht . Am 18.02.2020 von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen im Rot-Kreuz Haus Gersthofen (Daimlerstr. 1) sich über das Thema zu informieren und Fragen zu stellen. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet im großen Saal der Bereitschaft statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Bereitschaft Gersthofen freut sich auf Ihr Kommen.