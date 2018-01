W.I.R. veranstaltet Neujahrsempfang 2018 mit Landrat Martin Sailer

Gersthofen : Pfarrzentrum Oskar Romero |

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr lädt die Gersthofer Wählervereinigung „W.I.R. - Wahl Initiative Richtungswechsel“ ihre Mitglieder, ausgewählte Personen aus Politik und Wirtschaft sowie alle politisch interessierten Mitbürger zu ihrem Neujahrsempfang 2018 ein. Die Auftaktveranstaltung in das nächste gemeinsame, politische Jahr findet am Sonntag, 21. Januar 2018 ab 11 Uhr im Pfarrzentrum Oscar Romero (Schulstraße 1 in Gersthofen) statt. Neben interessanten politischen Gesprächen bei Speis und Trank steht die Rede von Landrat Martin Sailer mit dem Schwerpunkt „Bildungslandkreis Augsburg unter besonderer Betrachtung der Gersthofer Belange“ im Mittelpunkt. Für die musikalische Unterhaltung an diesem Vormittag sorgt das bayrisch-böhmische Blasmusikensemble „Schwob´n Deifi“ aus Gersthofen. Anmeldungen hierzu nimmt der Vorsitzende Hans-Jürgen Fendt unter Tel. 0172/8893320 oder stellvertretender Vorsitzender Jürgen Schantin unter Tel. 0170/7975582 entgegen.