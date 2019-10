Gersthofen : Pfarrzentrum Oscar Romero |

In unserer Pfarreiengemeinschaft gibt es eine Gruppe, die sich unter dem Thema "Wege erwachsenen Glaubens" trifft. Alle, die sich für den Glauben interessieren - egal wo sie bei diesem Thema gerade stehen - sind zu einem Glaubensseminar ganz herzlich eingeladen.



Die Abende sind jeweils am Dienstag, 29. Oktober, am Dienstag, 12. November, und am Dienstag, 26. November 2019 - jeweils von 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr im Pfarrzentrum Oscar Romero in Gersthofen.



Weitere Informationen finden Sie auf dem Plakat.