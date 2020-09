Tim Allhoff | somewhere somewhen

ECHO-Preisträger TIM ALLHOFF aus Augsburg zählt seit vielen Jahren zu einem der wichtigsten Pianisten der deutschen Szene. Neben seiner Arbeit als Pianist ist er als Auftragskomponist und Arrangeur tätig und arbeitete für Besetzungen von Streichquartett bis Symphonieorchester, für Werbemusik und internationalen Kinoproduktionen.

So kollaborierte in den vergangenen Jahren mit Größen wie Jeff Ballard, Nils Landgren, dem Filmorchester Babelsberg und gastierte auf Bühnen wie dem Elbjazz, Jazzfestival Burghausen, der Philharmonie München, Schloss Elmau und vielen anderen. 2020 unterzeichnete er beim Label Sony Classical und dann kam die Pandemie und alles stand still.Zu uns in die Stadthalle kommt der Wahl-Münchner nun zu einem der ersten Konzerte nach dem Lockdown ganz alleine. Ein Mann, ein Flügel und die Musik.Tickets gibt's HIER