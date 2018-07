Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Bei allen Sonntagsgottesdiensten am 28. und 29. Juli 2018 führen wir eine Sonderkollekte für das Caritas-Zentrum in Augsburg durch. Diese Kollekte wird bei folgenden Gottesdiensten eingesammelt:



◾Samstag, 28. Juli, 18.00 Uhr in S. Jakobus

◾Sonntag, 29. Juli, 08.30 Uhr in St. Jakobus

◾Sonntag, 29. Juli, 10.15 Uhr in Maria, Königin des Friedens



Vielen Dank für alle Unterstützung, die nach diesem furchtbaren Großbrand so dringend nötig ist!



Pfarrer Ralf Gössl