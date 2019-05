Pfingstspaziergang, Familiengottesdienst & Pfingstfeier am Lagerfeuer

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

15.30 Uhr Start zum Pfingstspaziergang in Hirblingen

- Kirche St. Blasius



18.00 Uhr Familiengottesdienst in Gersthofen

- Kirche Maria, Königin des Friedens (MKdF)



19.00 Uhr Pfingstfeier am Lagerfeuer mit Stockbrot, Würstl und Getränken bei MKdF

- vor der Johannesstube



Für Stockbrot und Getränke wird gesorgt. Brotzeit für unterwegs und Würstl fürs Feuer bitte selbst mitbringen!



Herzliche Einladung zum Mitgehen!



Das Familienpastoralteam