Nach 8 Monaten Pause – die Stadthalle nimmt ihren Betrieb wieder auf

Kabarett und Comedy zum Start

Statt Halle im Grünen

Seit dem 12. März 2020 war das Team der Stadthalle hauptsächlich damit beschäftigt Veranstaltungen abzusagen und zu verschieben. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Oktober wurde durch den bis zuletzt geltenden Lockdown schnell wieder beendet.Den Start nach acht Monaten Zwangspause macht am 26.6. Wolfgang Krebs mit seinem neuen Programm „Vergelt’s Gott“ um 19:30 Uhr. Am 2.7.2021 folgen Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid mit der „Leonhardsberger und Schmid Show“., so Kulturamtsleiter und Stadthallenchef Uwe Wagner. Danach folgen zwei neue Programmhighlights, die sich das Team in den letzten Monaten für diesen Sommer überlegt hat.Unter dem Motto Statt Halle im Grünen wird es in diesem Jahr zwei unterschiedliche Programmpunkte geben.Die RASENKONZERTE finden vom 23. bis 25. Juli statt, es treten dort täglich mindestens zwei Bands auf. Zusätzlich findet am Sonntag auch noch ein Rockkonzert für Kinder statt. Spielort ist das weitläufige Gelände der Naturfreunde Gersthofen.Vom 6. bis 8. August wird dann ein Teil des Stadtparks Gersthofen bei gutem Wetter zum WIESENTHEATER mit insgesamt fünf unterschiedlichen Stücken für Kinder ab 2 Jahren.Uwe Wagner dazu: