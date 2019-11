Musik in St. Jakobus am 1. Sonntag: künftig 15.00 – 17.00 h

Am Sonntag, dem 1. Dezember 2019 – dem Ersten Advent – findet wieder die allmonatliche Musik in St. Jakobus Gersthofen am Kirchplatz 1 statt. Die Veranstaltung, zu der sich zunehmend mehr Besucher einfinden, wird dieses Mal unter dem Motto "Lieder im Advent" stehen. Die Besucher sind eingeladen, die Lieder gemeinsam mit der Sängerin Barbara Seiler und den Musikern Ana Tsotsoria (Klavier) und Andreas Thiemig (Cello) mitzusingen. Die Texte liegen aus.Die Veranstaltung zugunsten des Vereins https://www.sicheres-leben-gersthofen.de/  findet künftig immer zwischen 15.00 und 17.00 h statt. Das ist die Zeit, in welcher im vergangenen halben Jahr die meisten Besucher kamen. Diesen Besuchern gilt der Dank des Vereins, der Kirchengemeinde und der Musiker. Es wurde für den Verein gespendet und des Anliegens gedacht. Mit hohem Engagement kümmern sich die Vereinsmitglieder um den Kinder- und Opferschutz sowie um eine sichere Stadt Gersthofen. Nochmals bedanken wir uns ausdrücklich bei der katholischen Pfarreiengemeinschaft Gersthofen, welche diese Veranstaltungen immer am 1. Sonntag im Monat ermöglicht.