Maria Lichtmess und Blasiussegen in Gersthofen

Am Samstag, 02. Februar 2019, dem Fest der Darstellung des Herrn - Maria Lichtmess - feiern wir um 18.00 Uhr in St. Jakobus einen Festgottesdienst, bei dem die Kerzen gesegnet werden. Im Anschluss an die hl. Messe wird auch der Blasiussegen gespendet.



Auch nach den Gottesdiensten am Sonntag, 03. Februar 2019, wird der Blasiussegen gespendet: 08.30 Uhr in St. Jakobus und 10.15 Uhr in Maria, Königin des Friedens.





Darstellung des Herrn - Maria Lichtmess



Am Fest der Darstellung des Herrn feiert die Kirche den 40sten Tag nach Weihnachten. Maria und Josef bringen Jesus in den Tempel. Der alte Simeon hat ein Leben lang sehnsüchtig darauf gewartet, den Messias sehen zu dürfen. In Jesus, den er in seine Arme nimmt, erkennt er den Messias und bezeichnet ihn als "Licht, das die Heiden erleuchtet" (vgl. Lk 2, 22-40). Die Kerzen, die gesegnet werden und in unseren Kirchen brennen, sind Zeichen für Jesus, das Licht der Welt.



Blasiussegen



Der hl. Blasius war Bischof von Sebaste. Er ist um das Jahr 316 als Märtyrer gestorben. Die Legende erzählt, dass er vom Gefängnis aus ein Kind, das an einer Gräte zu ersticken drohte, geheilt hat. Mit dem Blasiussegen, der mit dem Zeichen der zwei gekreuzten Kerzen gespendet wird, bitten wir um die Bewahrung vor Halskrankheiten und anderem Übel. Wir kennen auch die Erfahrung, dass uns so manches im Hals steckt und wir manchen Ärger nicht so leicht verdauen können. Wir brauchen immer wieder das Gebet und den Segen, um frei zu werden und auch das, was uns im Hals steckt und uns belastet, herauszulassen.