Luis aus Südtirol | Weibernarrisch

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen, Gersthofen |

Luis ist ein Bergbauer, der größter Aufgeschlossenheit den allgemeinen Fortschritt aufmerksam verfolgt. Mit Hilfe des Internets verschafft er sich Zugang in eine ihm bis dato vollkommen unbekannte Welt.



Dass er dabei mit der Luis’schen Logik dem Stadtmenschen merkwürdig anmutende Schlüsse daraus zieht, mag man ihm nachsehen. Vielleicht kann ihm die moderne Technik helfen, eine Frau zu finden, die mit ihm seinen kleinen Bergbauernhof bewirtschaften möchte? Sollte einfach werden, denn schließlich sieht er gut aus und ist ein Mann von Welt…



Der Darsteller Manfred Zöschg schlüpft aber nicht nur in die Rolle des Luis, sondern erweist sich als äußerst vielseitiger und wandlungsfähiger Künstler. Mal klagt er dem Publikum sein Leid als bayrischer Bademeister, mal schlüpft er in die Rolle des italienischen Casanova und erteilt dem Publikum eine Lektion in Sachen Frauen erobern.



Tickets gibt's HIER



Veranstalter: GPR-Concert