Gersthofen : Kirche Maria, Königin des Friedens |

Am Freitag, 01. Februar 2019, dem Vorabend des Festes der Darstellung des Herrn - Maria Lichtmess - findet um 18.00 Uhr in Maria, Königin des Friedens eine Licht- und Segensfeier für Kinder statt. Dabei werden auch die Erstkommunionkerzen unserer Kommunionkinder gesegnet. Am Ende dieser Wort-Gottes-Feier wird der Blasiussegen gespendet.