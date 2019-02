Kreuzweg in Maria, Königin des Friedens

Gersthofen : Kirche Maria, Königin des Friedens |

Am Dienstag, 26. März 2019, ist um 19.00 Uhr ein Kreuzweg in Maria, Königin des Friedens. Im Blick auf den Weg Jesu schauen wir dabei auch auf die Kreuzwege von uns Menschen und nehmen sie mit in unserer Gebet hinein.