Nach ihrem Besuch auf der kulturina 2015 und ihrem umjubelten Auftritt in der Stadthalle Gersthofen im Mai 2017 kommen die KERNÖLAMAZONEN nun zum dritten Mal nach Gersthofen: das muss Liebe sein! Was liegt da näher, als ein Programm zum Thema Liebe, und in der Welt der beiden geht das natürlich etwas anders zur Sache …Die KERNÖLAMAZONEN vereinen Wort und Musik zu einer charmanten Mischung aus Kabarett und Revue.Es ist wahre Liebe!Tickets gibt's HIER