Jahreskonzert der Gersthofer Blasharmoniker

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Unter dem Motto „Made in Germany“ laden die Gersthofer Blasharmoniker am 23. November 2019 zu ihrem traditionellen Jahreskonzert in die Stadthalle in Gersthofen ein.



Die Zuhörer erwartet eine abwechslungsreiche Auswahl an Stücken, die über verschiedene Epochen und Genres hinweg ein musikalisches Bild von Deutschland zeichnen. Dabei erklingen neben bekannten Namen wie J. S. Bach, Hans Zimmer und den Comedian Harmonists auch deutsche Werke sinfonischer Blasmusik sowie das ein oder andere überraschende Schmankerl.



Beginn der Veranstaltung ist um 19:30 Uhr.



Eintrittskarten sind unter der Telefonnummer 0821/715715, an der Abendkasse oder unter der E-Mail-Adresse karten@blasharmoniker.de für 14 Euro erhältlich. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.



Auch dieses Jahr kommt ein Euro jeder verkauften Karte einem guten Zweck zugute. Heuer wird für die „Hilfe in Not Gersthofen“ gespendet.



Die Blasharmoniker freuen sich auf Ihren Besuch!