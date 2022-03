Gregor Meyle | Rasenkonzerte 2022

Manchmal ist es auch nicht so schlimm, wenn man Zweiter wird. GREGOR MEYLE wäre da ein gutes Beispiel, denn schließlich unterlag er im Finale zu Stefan RAABs Castingwettbewerb mit den unfassbar vielen Buchstaben im Jahr 2008 gegen STEFANIE HEINZMANN. Bei vielen anderen Castingshows wäre das der Startschuss für den Weg in die Vergessenheit gewesen., hier war es der Startschuss für eine Karriere.

Nach seiner Teilnahme bei SING MEINEN SONG kam dann der große Erfolg, etliche Alben, Goldene Schaltplatten und Hits folgen. Mit seiner eigenen TV Sendung MEYLENSTEINE legte er sich seinen eigenen Meylenstein in der TV Landschaft, kämpfte sich als Drache bei der ersten Staffel von THE MASKED SINGER bis auf Platz 3 und ganz aktuell ist in einem neuen Format "PLAYLIST OF MY LIFE" zusammen mit Jeanette Biedermann im TV zu sehen.So richtig gut ist er allerdings vor allem live und vor Publikum und seine Musik passt perfekt in das Ambiente der Rasenkonzerte 2022 auf dem Gelände der Naturfreunde Gersthofen.Tickets gibt's HIER