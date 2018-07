Ein großes "Ja" zum Leben - das Hochfest Maria Himmelfahrt

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Am 15. August wird "Maria Himmelfahrt" gefeiert. Der eigentliche Name im liturgischen Kalender ist "Mariä Aufnahme in den Himmel". Dieses Fest sagt uns, dass der Glaubens- und Lebensweg Marias bei Gott zur Vollendung gekommen ist. Darum ist sie für uns ein Zeichen der Hoffnung. Auch unser Leben soll einmal bei Gott ans Ziel kommen.



In unserer Pfarreiengemeinschaft feiern wir am Mittwoch,15. August, zwei Festgottesdienste: Um 08.30 Uhr in St. Jakobus und um 10.15 Uhr in Maria, Königin des Friedens. Bei beiden Gottesdiensten findet auch die Kräutersegnung statt. Die Kräuter sind Zeichen für die Schöpfung, die dadurch besonders sichtbar, riechbar und schmeckbar ist. Ebenso deuten die Kräuter auf die Heilkräfte hin, die in der Natur vorhanden sind. Schließlich sind sie mitten im Sommer auch Zeichen für die Schönheit und die Vielfalt des Lebens.



"Maria Himmelfahrt" vermittelt uns die Botschaft, dass wir in allen Höhen und Tiefen "Ja" zum Leben sagen dürfen!