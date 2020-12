Drei Männer nur mit Gitarre | Oana muass ja macha | verschoben vom 20.11.20

„Wer oda wos is jetz des“, denkt sich vielleicht der Ein oder Andere... Hinter der Überschrift "3 Männer nur mit Gitarre" verbergen sich nicht nur „oana“, sondern die in der Liedermacher- und Kabarettszene weit über unsere bayerische Landesgrenze hinaus bekannten Gesichter vom KELLER STEFF, ROLAND HEFTER und MICHI DIETMAYR.Nach über 200 ausverkauften Konzerten (zwei davon in Gersthofen) wurde der Bleistift gespitzt, die Gitarren umgeschn allt und scho ging ́s dahi!Ob nackat oder nicht, bleibt wohl das Geheimnis der 3 MÄNNER NUR MIT GITARRE ...Tickets gibt's HIER