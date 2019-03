Donnerstag, 24.10.2019 | 19.30 Uhr | Kleine Reihe/Lesung | Maximilian Czysz | Die verflixte 7 | Eintritt frei

Gersthofen : Stadtbibliothek |

Die verflixte 7 - 7 Mordsgeschichten und 49 Bilder, die unter die Haut gehen AZ-Redakteur Maximilian Czysz berichtet an diesem Abend über 7 Mordsgeschichten aus dem gleichnamigen Buch, das 2018 in der Presse-Druck- und Verlags-GmbH herausgekommen ist. In der Sammlung werden 200 Kriminalfälle aus der Region neu erzählt - dazu gibt es viele Interviews mit Experten. Beispielsweise berichtet der Gerichtsmediziner Wolfgang Eisenmenger über den perfekten Mord. Der Stadtberger Schauspieler Karl-Heinz Lemken erklärt mit einem Augenzwinkern, wie im Theater mit Waffen hantiert wird.



Veranstalter: Stadtbibliothek Gersthofen | Bahnhofstraße 12 | Telefon: 08 21 / 2491-513 | www.stadtbibliothek-gersthofen.de



Die "Kleine Reihe" wird durch tatkräftige Unterstützung des Freiwilligenzentrums ZEBI Gersthofen realisiert!