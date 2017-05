Die Gottesdienste an Pfingsten

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Mit dem Pfingstsonntag vollendet sich die 50tägige Osterzeit. Jesus sendet seiner Kirche den Heiligen Geist. Die Bibel beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes mit den Bildern des Sturmes und des Feuers. Der Heilige Geist ist der lebendige Lebensraum, in dem Menschen mit Jesus verbunden sind und aus dem Evangelium heraus leben. Die Kirche ist dort lebendig, wo Menschen sich vom Geist Gottes erfüllen und bewegen lassen. Der Geist Gottes lässt sich aber auch nicht einsperren. Er wirkt in allen Menschen guten Willens.



Am Pfingstsonntag feiern wir in unserer Pfarreiengemeinschaft folgende Gottesdienste:

Samstag, 03. Juni - 18.00 Uhr: Familiengottesdienst (Sonntagvorabendmesse) in Maria, Königin des Friedens. Anschließend Pfingstfeuer.



Sonntag, 04. Juni - 08.30 Uhr: Festgottesdienst in St. Jakobus



Sonntag, 04. Juni - 10.15 Uhr: Festgottesdienst in Maria, Königin des Friedens mit den Kirchenchören unserer PG (Joseph Haydn, Missa brevis Nr. 1 in F-Dur). Gleichzeitig ist ein Kinderwortgottesdienst in der Johannesstube (dieser beginnt aber zunächst auch um 10.15 Uhr in der Kirche).

Am Pfingstmontag lassen wir das Pfingstfest noch einmal nachklingen:

Montag, 05. Juni - 08.30 Uhr: Pfarrgottesdienst in Maria, Königin des Friedens



Montag, 05. Juni - 10.15 Uhr: Hl. Messe in St. Jakobus