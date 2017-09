DeSchoWieda | So Und Ned Anders

Da hatten die jungen Erdinger Musiker schon bei der Namensfindung ihres Trios einen guten Riecher, wo sie mit ihren aktuellen Smash-Hits in Mundart samt den originellen Videos dazu einmal landen würden: bei inzwischen über 25 Millionen Klicks im Internet und einer schnell wachsenden Fangemeinde. Anfänglich noch zu dritt, verstärkten sie sich 2016 zu ihrer restlos ausverkauften "Easy Rider Tour" durch den Schlagzeuger Felix Ranft.Was DESCHOWIEDA geschafft haben, davon träumen viele: einen Song schreiben, lustiges Video drehen, ins Internet stellen und berühmt werden. Ihre neu arrangierten Charthits klingen so bayerisch wie international und in ihren Eigenkompositionen erzählen sie verrückte Geschichten made in Bavaria. Ein echter typisch bayerischer Spaß also!Tickets gibt's HIER