Mit dem Aschermittwoch beginnt am 06.März 2019 die Fastenzeit. Der Weg durch diese 40 Tage führt uns auf Ostern zu, wo wir das wichtigste Fest unseres Glaubens feiern, den Tod und die Auferstehung des Herrn.



Das Aschenkreuz, das am Aschermittwoch aufgelegt wird, ist ein Zeichen der Vergänglichkeit und gleichzeitig ein Zeichen für den Neuanfang. Das Aschenkreuz können sich die Gläubigen bei allen Gottesdiensten am Aschermittwoch auflegen lassen:



09.00 Uhr hl. Messe in St. Jakobus



16.00 Uhr Wort-Gottes-Feier für Kinder in Maria, Königin des Friedens



19.00 Uhr hl. Messe in Maria, Königin des Friedens