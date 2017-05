Christi Himmelfahrt in Gersthofen

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

In unserer Pfarreiengemeinschaft feiern wir folgende Gottesdienste:

08.30 Uhr: Pfarrgottesdienst in Maria, Königin des Friedens



10.15 Uhr: Jugendgottesdienst in St. Jakobus



Am 40. Tag der Osterzeit - Donnerstag, 25. Mai 2017 - feiern wir das Hochfest Christi Himmelfahrt. Wir Menschen leben in der Dimension von Raum und Zeit. Auch Jesus hat sich durch seine Menschwerdung in diese Dimension eingrenzen lassen. An Christi Himmelfahrt feiern wir einen Dimensionenwechsel. Jesus kehrt heim in die Dimension Gottes, die wir Himmel oder Ewigkeit nennen. Vom Hochfest Christi Himmelfahrt geht eine große Hoffnung aus. Sie soll uns Christen die Kraft geben, uns schon heute dafür einzusetzen, dass Himmel und Erde sich berühren.