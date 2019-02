So schnell vergeht die Zeit! Jetzt steht der Mannheimer Star-Comedian auch schon wieder seit 20 Jahren auf der Bühne und begeistert seine Fans mit immer wieder ganz besonderen Shows.Wenn man dann nachdenkt, wird schnell klar, dass man BÜLENT CEYLAN doch schon eine Weile kenntund dann taucht unweigerlich die Frage auf: „Wie war denn das eigentlich am Anfang? Was hat er da gespielt, dass er so erfolgreich wurde?“Jetzt kommt die Antwort: „Das da!“ Mit einem, in dieser Art absolut neu gestalteten Show-Format mit dem Titel: „BÜLENT CEYLAN intensiv“ kommt er mit einem sehr persönlichen Rückblick nach Gersthofen und dabei alles das, was ihm selbst wichtig und wertvoll ist. Darüber hinaus wird Bülent neue Texte und Nummern spielen und sicherlich für die ein oder andere Überraschung sorgen. Dabei legt er auch besonderen Wert auf die Nähe zu seinen Zuschauern und wird aus diesem Grund die Größe der Hallen begrenzen.Wie kam es eigentlich dazu, dass so eine neureiche und doch altbackene Unternehmerin wie Anneliese bei den bodenständigen und etablierten Figuren aus Bülents Programmen auftauchte? Wie war Hasan als junger Mann? Wann hat er denn das erste Mal Paranüsse mit den Arschbacken geknackt und vor allem warum? Diese und jede Menge anderer Fragen gilt es endlich aufzuarbeiten, damit der Weg bereitet ist für die nächsten 20 Jahre.Tickets gibt's HIER