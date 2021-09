bayerische kammerphilharmonie - Sonderkonzert | un-er-hört: Strawinsky

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Im Mittelpunkt des Konzertes steht der russische Komponist Igor Strawinsky. Die bayerische kammerphilharmonie nimmt sein 50. Todesjahr zum Anlass, mit der Ballettmusik „Apollon musagète“ und dem „Concerto in Re“ den Fokus auf seine neoklassizistischen Werke für Kammerorchester zu richten.



Dem weltweit agierenden niederbayerischen Bariton Thomas E. Bauer liegt das kulturelle Leben seiner Heimat sehr am Herzen. Der Initiator und Intendant des Konzerthauses in Blaibach singt Hanns Eislers Ernste Gesänge und zwei geistliche Lieder von Hugo Wolff, die Strawinsky für Streichorchester bearbeitet hat.