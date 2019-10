20 Jahre Gospelchor Salvation - Gospels & Spirituals live in der Kirche St. Jakobus

Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

20 Jahre ist es nun schon her, dass Chorleiter Tobias Leukhardt den Gospelchor "Salvation" der evangelischen Bekenntniskirche Gersthofen zusammen mit ein paar Sängerinnen und Sängern gegründet hat. Seit dem ist viel passiert. Grund genug, um einen Querschnitt in die letzten 20 Jahre Chorgeschichte zu geben und gefühlvolle, fetzige und bekannte Gospels und Spirituals zu präsentieren. Dieses Jubiläumskonzert findet am Sonntag, 17. November 2019 um 17 Uhr in der Kirche St. Jakobus (Kirchplatz 2 in 86368 Gersthofen) statt. Der Eintritt ist frei.