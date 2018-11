Tag der offenen Tür im städtischen Kinderhaus am Ballonstartplatz

Gersthofen : Kinderhaus am Ballonstartplatz |

Am Samstag, den 24. November 2018 laden wir zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr alle Kinder, Eltern, Familien und Interessierten zu unserem Tag der offenen Tür ein.





An diesem Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, unsere Räumlichkeiten, die pädagogische Arbeit und das Erzieherteam persönlich kennenzulernen.





Am Infostand geben wir Einblicke in unsere Tages- und Wochenabläufe und informieren über die Anmeldung, den Verlauf der Eingewöhnungszeit sowie sämtliche Rituale und Aktionen rund um das Kinderhaus. Eine Power Point Präsentation gibt entsprechend praktische Einblicke.



Dort und auch in den Gruppen werden wir für Ihre Fragen ein offenes Ohr haben.



Auch auf alle kleinen Besucher wartet ein buntes Programm mit abwechslungsreichen Angeboten.



Um 16.00 Uhr begrüßen Sie unsere Kinder mit dem Kinderhauslied.



Für das leibliche Wohl ist in Form von Kaffee, selbstgebackenen Kuchen, Snacks und Getränken gesorgt.



Auf Ihr Kommen freuen sich der Elternbeirat und das Kinderhausteam