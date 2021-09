Kinderkulturtage: Der singende und klingende Bauernhof | Liedertheater mit dem Theater Sturmvogel

Gersthofen : Ballonmuseum Gersthofen |

Die kleine Luca, kommt auf den singenden und klingenden Hof von Bauer Bolle, wo den ganzen Tag fröhlich gesungen und getanzt wird. Kuh Stefanie liebt Chanson, Konstantin ist Rock’n Roll-Fan.



Doch dann fällt Bauer Bolle in den Teich und wird krank, und Luca muss sich allein um den Hof kümmern, die Kuh melken, die Hühner füttern, das frische Heu wenden. Zum Glück helfen ihr die Tiere und die Kinder aus dem Publikum! Und dann hat sie die rettende Idee, die den Bauern wieder gesund macht. So entdeckt Luca, was in ihr steckt. Der Bauernhof ist ein großes Abenteuer, an dem sie Stück für Stück wächst.



Ihre Sensibilität und Phantasie werden gebraucht, und sie versteht: "Jeder ist anders, und hey - ich bin okay."



Alle interaktiven Elemente sind auf die Corona-Regeln angepasst.



Für Kinder von 4 bis 11 Jahren | Dauer: 70 Min.



Tickets gibt's über die Webseite der Stadthalle, oder beim Kartenvorverkauf in der Stadtbibliothek.