FFC Kehraus

Liebe Faschingsfreunde,



zum letzten Mal heißt es , Vorhang auf und Manege frei für unsere schillernd bunte Zirkusshow. "Crazy Circus"



Auch in diesem Jahr findet wieder unsere traditionelle Beerdigung und unser Ball Verkehrtherum statt.



Wollt Ihr den Fasching gemeinsam mit uns ausklingen lassen,

dann kommt am Faschingsdienstag zum "Der neue Hubertushof"



Der Kehrausabend beginnt um 19.30 Uhr.



Der Eintritt ist frei



Für das kulinarische Wohlergehen sorgt auch in diesem Jahr das Serviceteam des Hubertushofes.



Wir freuen uns auf Euch

Euer FFC Augsburg