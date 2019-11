FFC Augsburg - Inthronisationsball 2020

Liebe Faschingsfreunde,



wir möchten Euch recht herzlich zu unserer ersten Veranstaltung in der Faschingssaison 2019/2020 einladen.



Vorhang auf und Manege frei, für unser neues Motto "Crazy Circus".

Wir wollen gemeinsam mit Euch auf eine magische und fantasievolle Reise gehen und in die schillernde Zirkuswelt eintauchen.

Es erwarten Euch die außergewöhnlichen Shows der Youngsters, der Garde und des Männerballetts, sowie die Vorstellung unseres neuen Prinzenpaares Sarah I. und Philipp I. und die Alleinherrscherin der Youngsters - Prinzessin Chiara I. .

Musikalisch umrahmt wird unsere Inthronisation wie immer von "It takes two", die sich darüber freuen, wenn Ihr das Tanzbein mit uns schwingt und die Tanzfläche zum glühen bringt.



Einlass 19:00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr



Karten sichert ihr Euch telefonisch oder per Whatsapp unter

0176 - 37 47 96 54 oder tickets@ffc-augsburg.de.



Wir freuen uns auf Euch!



Euer FFC Augsburg



Ticketpreise:

Mitglieder: 12,- EUR

Nicht-Mitglieder: 15,- EUR