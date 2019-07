Gersthofen : Rathausplatz |

Das beste Fest weit über Gersthofens Grenzen hinaus steht vor der Tür! Auch wir als CSU Gersthofen lassen es uns nicht nehmen an der Kulturina 2019 teilzunehmen. Besuchen sie uns am 04.08.2019 ab 14.00 Uhr am CSU Stand neben der Stadthalle. Neben Gesprächen mit den CSU Fraktionsmitgliedern erwarten Sie zahlreiche Überraschungen für groß und klein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch >>> 04. August 2019 ab 14.00 Uhr