SCUG-Judoabteilung hat einen neuen Danträger

Im Judosport ist der 5. Dan der höchste Meistergrad, den man durch eine Prüfung erwerben kann. Der 3. Dan zählt somit schon zu den höheren Dangraden. Entsprechend hoch sind damit auch die Anforderungen, die an die Prüflinge gestellt werden.Fast zwei Jahre dauerten die Vorbereitungszeit, die Benedikt Schütz und sein Partner, Andreas Burkert, dazu benötigten. Zusätzlich erschwert wurden die Aktivitäten durch die Coronapandemie, die oft ein normales Training nicht zuließen.Wenn es ging, absolvierten die beiden regelmäßig mehrere Trainingseinheiten in der Woche. Hinzu kamen die bayernweit ausgeschriebenen Lehrgänge für Standtechniken, Bodentechniken, Kata und Spezialtechnik.Am 31.7.21 war es dann endlich so weit. Die vom Bayerischen Judoverband ausgerichtete Prüfung wurde in Großhadern ausgerichtet. Die Prüfer kamen aus dem speziell dafür zusammengestellten Prüferteam. Vor dem Bayerischen Prüfungsreferenten Dr. Joachim Haucke als Hauptprüfer legten die beiden ihre Prüfung erfolgreich ab.Benedikt Schü