Liebe Sportbegeisterte und Judoeltern

Judo ist hervorragend geeignet, um sich so fit zu halten, dass unser Körper nicht einrostet.Unser Körper ist das einzige zu Hause was wir haben und das muss uns bewusst sein!Judo ist für Alle in jedem Alter bestens geeignet, steigert unser Wohlbefinden, die Koordination und unser Selbstbewusstsein. Mit dem Start lernst Du zuerst das richtige Fallen und Dich in bestimmten Situationen richtig zu verhalten. Es ist nicht der knallharte Sport wie du ihn aus dem Fernsehen kennst, sondern Judo ist „der sanfte Weg“Du machst nur das, was du dir zutraust, du kannst aber auch Deine Grenzen ausloten!Übungen mit einem Partner zeigen Dir dein Potential auf, mit geringstem Kraftaufwand das größte mögliche Ergebnis zu erzielen.Judo besteht aus den Grundtechniken Fallen, Werfen, Halten, Geschicklichkeit, Hebel- und Würgetechniken, die von Dir dosiert eingesetzt, dazu verwendet werden können, um Dein gegenüber abzuwehren.Respekt und Fairness, sowie Entschlossenheit und Mut sind nur einige Bausteine für ein perfektes miteinander für Körper und Geist.Komm doch am Donnerstag zu uns und probiere es aus.Jeder Teilnehmer ist herzlich dazu eingeladen mit uns sanftes Judo, aus zu probieren.Eltern, deren Kinder bereits bei uns Judo ausüben, wollen wir hier besonders ermutigen es zu versuchen.Wir freuen uns auf euch und alle anderen, die jetzt neugierig darauf sind wieviel Spaß Judo machen kann.