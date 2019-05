Judoka der Akashiro Germering erobern 4. Platz

Voll motiviert gingen die Akashiroka an den Start, zumal die Gastmannschaft die Gewichtsklasse -66kg nicht besetzt hatten. Das bedeutete, dass Akashiro Germering gleich zwei Punkte kampflos für sich verbuchen konnte. Doch dann war es nicht mehr so leicht. In der Gewichtsklasse – 73kg konnten die Blue Hornets wieder gewinnen und der Punktevorsprung war dahin. In der Gewichtsklasse -73kg konnte dann wieder Max Daumer mit einem tollen TaniOtoshi werfen für den es Ippon gab, und Ben Klemm konnte seinen Kampf mit Haltegriff gewinnen. In der Gewichtsklasse -81kg gewann Jürgen Ost kampflos. Spannend wurde es in der zweiten 81er Begegnung. Hier kam Akashiroka Tobias Franz gegen den Ammerländer Andreas Will. Tobias Franz ging mit Wazaari für einen starken Harai Goshi in Führung. Doch der Ammerländer trumpfte kurz danach mit Wazaari für Seoinage auf, und gewann den Kampf noch durch einen Soto Maki Komi. Jetzt kamen die Blue Hornets erst richtig auf. In der Gewichtsklasse +90kg hatte Akashiro Germering nur Kämpfer um die 80kg aufzubieten. Alebraham Ahmad und Max Böhm verloren ihre Kämpfe chancenlos. Damit stand es 5:5.Um den Kampf noch zu gewinnen, musste Akashiro die Mannschaft in der oberen Gewichtsklasse anders aufstellen. Tobias Franz, bis 81kg abgewogen startete im 2. Durchgang in der Gewichtsklasse +90kg. Für ihn kam Markus Liebl.Im zweiten Durchgang gingen die beiden Punkte in der Gewichtsklasse -66kg wieder kampflos an Akashiro. Dann aber hatten die Germeringer einen Lauf. Die Punkte für Akashiro holten Markus Guddat mit Haltegriff, Max Daumer mit Ippon durch Uchi Mata, Ben Klemm durch Ippon für Seionage und Jürgen Ost gewann kampflos. Damit war die Luft an sich schon raus, denn Akashiro lag jetzt uneinholbar mit 11 Zählern vorne. Die nächsten beiden Kämpfe gingen wieder an die Blue Hornets. Den letzten Kampf der Begegnung +90kg) gewann Tobias Franz noch mit einem fulminanten Ura Nage. Die Begegnung ging verdientermassen an Akashiro Germering, die nun mit einem ausgeglichenen Punktekonto stabil auf dem 4. Platz der Bezirksliga Nord steht.