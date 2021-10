Germeringer Judoka Carsten Bickenbach mit 4.Dan geehrt

Auf einer Abteilungsfeier der SCUG-Judoabteilung gab es viele Ehrungen

Die Jahre 2020/2021 waren Corona bedingt eine sehr harte Zeit für die SCUG-Judoabteilung. Lange Zeit konnten Kampfsportarten überhaupt nicht ausgeübt werden. Dann wiederum in ganz kleinen Gruppen unter erschwerten Hygienebedingungen. Die Senioren in der Abteilung stiegen auf Einzeltraining per Videokonferenz um. Die Kinder machten zeitweise kontaktfreies Outdoortraining ohne Matten auf dem SCUG-Gelände. Dies war eine ganz besondere Herausforderung für die Trainer Lilli Siebert, Matthias Pfab, und Hilftrainer Martin Garbe, weshalb sie auf der Abteilungsfeier mit der Ehrennadel des Vereins in Gold ausgezeichnet wurden.Aber es ging noch weiter. Mit der Ehrennadel des Bayerischen Judoverbandes in Silber wurden für ihre langjährigen Verdienste Benedikt Schütz, Herbert Kirchmayer, Sebastian Wenleder und Jürgen Ost ausgezeichnet. Die Ehrennadeln in Gold gab es für Karen Herger, Abteilungsleiter Mike Jäger und Lutz Meier-Staude.Den Höhepunkt hatte man sich bis zum Schluss aufgespart. Es war die Ehrung von Carsten Bickenbach, dem Germeringer Ausnahmejudoka der 80iger Jahre. In dieser Zeit gehörte er zu den weltbesten Judoka und dominierte souverän und unangefochten die Szene in Deutschland.Während früher der Kampf seine Leidenschaft war, ist dieser mittlerweile in das Lehrfach umgestiegen. Nachdem er in kurzer Zeit seine Trainer-B und A-Lizenz absolvierte, gibt er nun sein reichhaltiges Wissen an Schüler weiter.Die Verleihung des 4. Dan nahm der Bezirksvorsitzende von Oberbayern und Vorsitzender der Veteranenkommission des Judoweltverbandes, Denis Weisser vor, der ihn selbst noch als aktiver Judoka kennengelernt hatte.