Akashiro Germering trotz Niederlage im Aufwind

In den Gewichtsklassen +90 kg und -73kg verlor Germering deshalb gleich zwei Punkte. Da dies auch die ersten drei Kämpfe waren, startete Germering mit drei Niederlagen in den Wettkampf. Nachdem auch Kevin Klose und Sebastian Wendleder in den Gewichtsklassen -73kg und -81kg ihre Kämpfe abgeben mussten, sah es erst einmal schlecht für unsere Kämpfer aus. Jürgen Ost schaffte es aber mit seinem Sieg im nächsten Kampf in der Klasse -81kg, den Wendepunkt zu setzen. In der drauffolgenden Gewichtsklasse -90 kg holten sowohl Max Daumer mit einem kraftvollen Ashi-Guruma, als auch der hochgestellte -81er Tobias Franz, mit einem Seoi-Nage jeweils einen Punkt für Germering. Weil auch der Neuling Dominik Hanke seinen ersten Ligakampf für sich entschied und Lukas Liebl den zweiten Punkt in der Klasse bis -66kg durch ein Freilos gewann, endete der erste Durchgang mit 5-5.Im zweiten Durchgang konnte der Akashiro Germering zwar immer noch durch starke Kämpfe glänzen, aber diesmal gingen sie leider verloren. Jürgen Ost konnte zwar seinen Erfolg vom ersten Durchgang wiederholen und auch in der Gewichtsklasse bis -66kg gingen beide Punkte an unsere Mannschaft, die allerdings von der KG Bad Aibling-Grafing kampflos abgegeben wurden. Aber es reichte nicht.Damit ging der Kampf zwar 12-8 verloren, aber auf Grund der starken Leistung, derjenigen Kämpfer, die an der Begegnung teilgenommen haben, kann von einem positiven Aufwärtstrend gesprochen werden und von einer durchaus starken Leistung der Mannschaft.