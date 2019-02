Fotografisches Relikt entdeckt!

entdeckte ich eine kleine Galerie.Neben alten Koffern,Möbeln und anderen alten Exponaten,war eine sicher über

100 Jahre alte Plattenkamera

zu sehen.Das gute Stück sah recht ramponiert aus,zeigt aber doch einen Blick in die fotografische Geschichte.Das Beste war allerdings,dass Fotografien ,die mit dieser Kamera entstanden,an den Wänden hingen.Auch wenn wir jetzt im digitalen Zeitalter sind,empfand ich so etwas,wieEhrfurcht.Aus Old Takua Pa ,Uschi & Dieter.