Morgendlicher Fotostreifzug im Nebel: In der Westruper Heide in Haltern am See

Man mag es kaum glauben, aber das Ruhrgebiet ist ja bekanntlich nicht nur sehr grün, sondern hat auch eigene Heidelandschaften zu bieten! Hoch im Norden bei Haltern am See liegt die Westruper Heide. Diese bereits 1937 unter Naturschutz gestellte Dünenlandschaft kann zwar in einigen Stunden gänzlich abgelaufen werden, muss sich aber Dank seiner Schönheit nicht hinter anderen Heidelandschaften wie der Lüneburger Heide verstecken.Quelle: https://www.ruhr-guide.de/freizeit/natur-und-erhol... (Gekürzt und umformuliert)Als ich an einem Septembermorgen durch die Westruper Heide bei Haltern wanderte, wollte ich diese einzigartige Landschaft im Frühnebel fotografieren, wie meine Fotos zeigen.