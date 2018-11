Hyänen in der Serengeti

Bei den Hyänen werden zwei Unterfamilien unterschieden. Zur Unterfamilie der eigentlichen Hyänen gehören die Tüpfelhyäne, die Streifenhyäne und die Schabrackenhyäne; zu der zweiten Unterfamilie gehören die Erdwölfe.Auf den ersten Blick sehen Hyänen den Hunden ähnlich, besonders dem afrikanischen Wildhund. Sie sind jedoch nicht mit diesem verwandt, sondern stammen tatsächlich von den Schleichkatzen ab. Das Fell ist am Kopf und am Nacken sehr lang, wodurch die Hyänen Schmutz mit einem kräftigen Schütteln leicht loswerden können. Der Schwanz hingegen ist hinten ziemlich kurz .Besonders auffallend ist ihr "buckeliger" Gang, an dem die hohen Schultern der Hyänen Schuld sind. Im Laufe der Evolution wurden die Vorderbeine der Hyänen nämlich immer länger. Der gesamte Vörderkörper ist sehr stark entwickelt, besonders die Kiefer- und Halsmuskeln der Hyänen sind sehr ausgeprägt. Wegen ihres starken Kiefers sind Hyänen sogar dazu imstande, sehr große und schwere Beutestücke wie Hüftknochen weit zu tragen.Auch Augen, Ohren und Nase sind bei den Raubtieren extrem gut entwickelt. Aas können die Tiere zum Beispiel aus vielen Kilometern bereits riechen. Ausgewachsen erreichen Hyänen ein Gewicht von bis zu 50 Kilogramm.Quelle: https://www.geo.de/geolino/tierlexikon/17645-rtkl-... Anbei einige Links auf youtube, wo ich Videoclips über unsere Tansania-Rundreise im Jahr 2015 eingestellt habe: