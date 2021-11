Lost place: Verlassenes/nicht mehr genutztes Wirtschaftsgebäude in den Lippeniederungen

Von der früheren Wasserburg Rauschenburg in den Lippewiesen zwischen Olfen (Lehmhegge) und Datteln existieren heute nur noch wenige Mauerreste, nicht mal eine Ruine. Ihr Name geht möglicherweise auf das ewige Rauschen der früheren Stromschnellen an dieser Stelle in der Lippe zurück.Die Rauschenburg wurde an einer Furt, über die zeitweise mit Pferd und Wagen durch die Lippe gefahren werden konnte, an dem ansonsten unübergänglichen Fluss zum Schutze derselben gebaut. Heutzutage steht an der Stelle der Furt eine Brücke, über welche die jetzige Bundesstraße 235 führt.Nach: Wikipedia (gekürzt und umformuliert)Meine Homepage: https://smula-olfen.de/Startseite/