Der Palast von Knossos

Abgesehen von dem Palast selbst, ist das Gebiet voll mit mehreren archäologischen Funden, was sinnvoll ist, wenn man bedenkt, dass Knossos eine Stadt mit mehr als 100.000 Menschen war.Der Palast war der Sitz des legendären Königs Minos und wurde mit berühmten griechischen Mythen wie dem von Daedalus und Ikarus, dem Labyrinth und dem Minotaurus verbunden.Minos war kein Mensch, sondern eine Reihe von Königen mit dem gleichen Namen (wie wir Pharao in Ägypten sagen). Er wurde vergöttlicht und er war der Sohn von Europa und Zeus, wie in der Geschichte des Raps Europas beschrieben wurde.Der Palast von Minos war das Herz der Stadt Knossos, mit ständiger Präsenz in den historischen Ereignissen von Kreta aus der Jungsteinzeit bis zur frühen byzantinischen Zeit. Die ersten Ausgrabungen bei Knossos wurden von dem kretischen Archäologen Minos Kalokerinos im Jahre 1878 gemacht, der viele alte Stahltöpfe und andere Gegenstände fand.Quelle: https://www.cretanbeaches.com/de/geschichte/arch%C...