Die Spürnasen von der Rettungshundestaffel Zugspitz-/ Karwendelregion

Für die Rettungshundestaffel Zugspitz- / Karwendelregion des BRH war 2020, wie für viele andere Vereine auch, ein schwieriges Jahr. Der Großteil aller Übungen und Prüfungen mussten coronabedingt ausfallen. Die Rettungshundestaffel, deren Mitglieder größtenteils aus dem Raum Garmisch-Partenkirchen kommen, ist trotzdem einsatzbereit und wurde im noch jungen Jahr 2021 auch schon zweimal zur Personensuche alarmiert.

Alle Mitglieder der im Jahr 2013 gegründeten Staffel trainieren mit ihren Hunden ehrenamtlich viele Stunden im Monat, bei jedem Wetter, auch am Wochenende. Die Hunde durchlaufen zunächst zusammen mit Herrchen oder Frauchen eine zwei- bis dreijährige Ausbildung wahlweise in den Bereichen Flächensuche, Trümmersuche oder Mantrailer. Auch der Hundeführer oder die Hundeführerin durchläuft eine fundierte Ausbildung, zum Beispiel am Funk, in Orientierung im Gelände oder, besonders wichtig, in erster Hilfe an Mensch und Hund.Mit Abschluss der Ausbildung sind die Teams bereit, Tag und Nacht zur Menschensuche alarmiert zu werden. Sie übernehmen dann eine wichtige und ernsthafte Aufgabe als Teil der Hilfs- und Rettungsorganisationen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und in ganz Südbayern.Übrigens kann man auch ohne Hund mitmachen. Zu einem Trupp gehört nämlich neben Hund und Hundeführer oder Hundeführerin auch ein Suchhelfer, welcher sich zum Beispiel um die Sicherheit der Hunde und des Hundeführers in Städten und viel befahrenen Strassen kümmert.Finanziert hat sich der Verein in der Vergangenheit durch Spenden und Aktionen des Vereins, wie dem Stand am Christkindlmarkt in Burgrain, an dem man unter anderem wunderbare selbstgemachte Hundekekse kaufen konnte. Im Jahr 2020 fielen der Großteil der Einnahmen leider aufgrund der Corona-Beschränkungen weg. Dank der Hilfe der Fressnapf Filiale in Garmisch-Partenkirchen konnten zwar die Hundekekse dort verkauft werden, die Einnahmen reichen jedoch bei weitem nicht aus, um die laufenden Kosten des Vereins zu decken. So muss das Material der Staffel in Stand gehalten oder ausgetauscht werden und Versicherungen müssen weiter bezahlt werden. Auch ein dringend benötigtes Einsatzfahrzeug muss angeschafft werden, damit die Einsätze von Hund und Mensch am Einsatzort koordiniert werden können.Um weiterhin ihre wichtige und oft lebensrettende Aufgabe ausführen zu können, brauchen die Männer und Frauen mit ihren Hunden IHRE HILFE! Jede Spende und jedes Sponsoring wird auch wie bisher in Ausbildung, Training und unsere Einsätze investiert.Helfen Sie uns, Menschenleben zu retten!Spendenkonto:IBAN: DE48 7039 0000 0001 4269 40BIC: GENODEF1GAPVR-Bank WerdenfelsWeitere Informationen zum Verein finden Sie auf unserer Homepage oder auf unserer Facebookseite RHS Zugspitz-/Karwendelregion. Sie wollen mit oder ohne Hund oder als Fördermitglied Teil unserer Organisation werden? Auf unseren Internetauftritten sind wir gern für Sie da und beantworten Ihre Fragen.