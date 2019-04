Osterwalder Spartenmeister Boule 2019

Die Boule Abteilung des SV Wacker Osterwald erlebte bei ihrer Spartenmeisterschaft eine dicke Überraschung. Die Seriensieger Eberhard Schweigler und Wolfgang Ost erreichten nur Platz 4. Im Modus Doublette 2 gegen 2 kämpften 8 Teams um die beste Platzierung. Am ersten Tag wurden 6 von 7 Begegnungen ausgetragen davon hatten schon 4 Teams je 3 Spiele gewonnen. Nur das Team Wolfgang Wendt und Helmut Zimpel setzte sich mit 4 Siegen an die Spitze.Die Entscheidung fiel am 2. Wettkampftag im Duell mit dem Team Renate und Freddy Behmann, die zwischenzeitlich schon mit 8-2 führten. In einer fulminanten Aufholjagd holten sich Wendt-Zimpel doch noch mit 13-11 Punkten den Sieg und damit auch den Meisterpokal. Platz 2 belegte das Team Ilse und Werner Kamberger rmit knappen Punktvorsprung zu den 3. platzierten Team Michaela und Peter Matheja die jeweils 4 Siege errangen.