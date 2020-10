Neue Petanqùe Stadtmeister Garbsen

Unter der Schirmherrschaft von Ortsbürgermeister Rolf Tränapp spielten 20 Teams im Doublette (2-2) 2 Tage lang um den Titel Stadtmeister Petanque Garbsen. Es waren2 richtig schöne sonnige Tage um eine Meisterschaft, auf die man so lange schon wegenCorona gewartet hatte. Am ersten Tag spielten je 10 Teams in Frielingen und beim AusrichterSV Wacker Osterwald.8 Mannschaften qualifizierten sich dann für die Endrunde in Osterwald einen Tag später. Die Schieß-und Legetechniken waren teilweise auf hohemNiveau. Die Teams Michaela/Peter Matheja (Osterwald) und Peter Borchert/MichaelPatschkowski (TSV Horst) sicherten sich jeweils mit 3 Siegen das Finale. Mathejas legtengleich mit einem Vorsprung von 5 Punkten vor. Bis zum 7-5 war es noch sehr spannend.Letztlich zeigten die Gegner Nerven und gewannen das Match mit 13-7 Zählern. Das Spiel um Platz 3 sicherten sich Lothar Meckel/Wolfgang Willner (Frielingen) vor Wolfgang Ost/Eberhard Schweigler (Osterwald) mit 13-10 Punkten. Nach einem sehr langen Tag konnteOrtsbürgermeister Rolf Tränapp den Wanderpokal der Stadt Garbsen wieder an das Siegerteam aus Horst zurückgeben außerdem einen Zuschuss der Stadt Garbsen .Peter Borchert hatte den Pokal schon 2019 gewonnen. Spartenleiter Freddy Behmann übergab dann an die 3 Bestplatzierten Preisgelder und Urkunden. Für die Finalisten Michaela und Peter Matheja war es ein gutes Jahr nachdemsie schon die Spartenmeisterschaft 2020 bei Wacker für sich gewinnen konnten.