GSC schnupperte Wettkampfluft

Nach der Wintertraining auf den Indoor-Rädern freuten sich die Ausdauersportler auf das Frühlingswetter, doch die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie betrafen nicht nur Wettkämpfe und Radtourenfahrten, sondern auch das Training auf den Rennrädern. Man blieb weiter in Kontakt, traf sich an Wochenende manchmal auch zufällig bei einer Fahrt über den Nienstedter Pass oder auf der Deisterrunde. Doch etwas fehlte. So kam die Idee, an Pfingsten getrennt-gemeinsam „Kette zu geben“.Eine geeignete 30 Kilometer lange Runde, das häufigste Format im Triathlon, war ab Wulfelade schnell gefunden. Nach einer kurzen Besprechung starteten ein Dutzend Sportlerinnen und Sportler und fuhren eine, zwei oder drei Runden. Für das isotonische Getränk hinterher war gesorgt, und auch für kleine Prämien für die Siegerinnen und Sieger, die natürlich mit Abstand übergeben wurden.