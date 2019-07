Anzeige

Internationale Raumstation ISS auch heute wieder über Garbsen sichtbar

Wie bereits in den vergangen zwei Tagen, ist es auch heute Abend wieder möglich, die internationale Raumstation "ISS" für kurze Zeit mit bloßem Auge über Garbsens Himmel zu beobachten, denn wenn die ISS von der Sonne angestrahlt wird, der Himmel aber (vom Boden betrachtet) noch dunkel ist, sieht man die Station wie einen leuchtenden Stern. Die Raumstation fliegt mit einer Geschwindigkeit von 28 800 Stundenkilometern und brauch nur ca. 90 Minuten, um die Erde einmal zu umrunden.



Die Zeiten der Sichtbarkeit sind wie folgt:



20:30 Uhr - 20:41 Uhr (vermutlich ist es noch zu hell, um etwas zu erkennen)

22:06 Uhr - 22:17 Uhr (es könnte auch zu dieser Zeit evtl. noch zu hell sein)

23:43 Uhr - 23:54 Uhr



Für alle, die heute Abend keine Zeit haben das "Spektakel" am Himmel zu beobachten, die bekommen morgen, am 26.07.2019 noch einmal die Gelegenheit dazu.



Die Zeiten sind wie folgt:



21:17 Uhr - 21:28 Uhr

22:54 Uhr - 23:05 Uhr

