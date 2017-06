Garbsen : Stadtpark Garbsen |

Sonne und wasser, musik und kabarett, großpuppen und stelzenläufer



Was will man mehr an einem sonnigen pfingstsonntag ?Der kulturverein Garbsen hatte ein weiteres mal die wiesen am Schwarzen See für sein buntes panoptikum als idealen hintergrund ausgewählt.So schlenderten hunderte menschen zwischen den bühnen umher und genossen die vielfältigen darbietungen.