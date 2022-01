Mühlenmontag - Horster Mühle in Garbsen

Garbsen : Mühle |

Im Garbsener Stadtteil Horst steht der Rumpf eines aus Backsteinen erbauten Turmholländers aus dem Jahre 1849. Schon früh wurden an der Mühle erste Umbauten durchgeführt. Der Steert wurde 1890 durch eine Windrose ersetzt und 1903 wurden die Segelgatterflügel auf Jalousieflügel umgerüstet. Die Segel an den Flügeln sind bei den Jalousieflügeln durch verstellbare Holzbretter ersetzt. Mit einer Kette konnten solche Jalousien stufenlos geöffnet und an die jeweilige Windgeschwindigkeit angepasst werden. 1923 bekam die Horster Windmühle eine Motormühle.

Laut der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz ist diese Ausstattung mit zwei Walzenstühlen und einem Mahlgang bis heute erhalten geblieben. Die Kappe der Mühle lässt sich allerdings nicht mehr drehen und auch die Flügel sowie die Galerie sind nicht mehr vorhanden. Die Mühle an sich wurde um die Jahrtausendwende aufwendig saniert und ist ein echter Blickfang am Rande des Ortes.Für romantische Paare steht die historische Mühle seit 2014 als Location für Trauungen zur Verfügung. Das Standesamt Garbsen bietet hier in einem schmucken Trauzimmer jeden zweiten Donnerstag im Monat Termine für Hochzeiten an. Die Horster Mühle ist nicht nur ein interessantes Baudenkmal, sondern auch ein idyllischer Platz, um in eine gemeinsame Zukunft zu starten. Ich wünsche allen Paaren, die hier heiraten oder eine Lebenspartnerschaft eingehen, viel Liebe auf ihrem gemeinsamen Weg. "Glück zu!"Quellen:Homepage Deutsche Stiftung DenkmalschutzHomepage Stadt Garbsen