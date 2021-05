Am Pfingstmontag kein Mühlentag

Wie kannst Du trotzdem helfen?

In den Niederlanden gab es am Wochenende 8. Mai den nationalen Mühlentag mit Mitmachangeboten. In Deutschland hat die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e.V. als Ausrichter des Deutschen Mühlentages den Mühlentag zum zweiten Mal abgesagt. Der Verband hofft auf einen Ersatztermin am 12. September, parallel zum Tag des offenen Denkmals.Aber Mühlenfreunde du Mühleninteressierte können trotzdem etwas für die Baudenkmale tun. So kann man eine oder mehrere der 400 Mühlen der Niedersächsischen Mühlenstraße individuell besuchen. Standorte findet man bei https://milldatabase.org/search/germany, dort „Niedersachsen“ eingeben.Und man kann Mühlenvereine in der Region unterstützen. Mit einmaligen oder wiederkehrenden Geldspenden oder tatkräftiger Unterstützung. Auch einzelne Tage Hilfe beim handwerklichen Erhalt, der Pflege der Anlage oder Kaffee&Kuchen tragen zum Erhalt der Kulturdenkmale bei.Die Idee zum Mühlentag stammt aus den Niederlanden und dem Kreismühlentag an der Westfälischen Mühlenstraße im Kreis Minden-Lübbecke. Am Pfingstmontag 1987 wurde der erste Mühlentag an der Windmühle Lechtingen begangen. Nach diesem Vorbild wurde 1990 zunächst der „Niedersächsische“ Mühlentag ins Leben gerufen.1994 fand der erste „Deutsche“ Mühlentag statt. Zur Jahrtausendwende waren bundesweit bereits etwa 1000, im Jahr 2012 fast 1100 Mühlen dabei. Die Zahl der Besucher geht in die Hunderttausende.Empfehlenswert sind auch die Zeitschriften „Molina“, jährlich passend zum Mühlentag, und „Mühlstein“, erscheint in vier Heften jährlich.Mehr Informationen:www.molens.nl